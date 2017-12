除夕倒數迎新年 開心之餘勿忘注意安全

By

【KTSF 劉瑩報導】

星期天就是除夕,不少民眾會參加派對和倒數活動,開心之餘,不要忘記注意安全。

無論你是否計劃飲酒,派對當晚最好不要自駕,可選擇公共交通工具。

舊金山Muni巴士及輕軌列車從除夕晚上8時至元旦日清晨5時,將提供免費服務。

Cable Car纜車服務,以及行駛Market街至海旁的列車,除夕夜旁晚6時起將會改由巴士免費提供服務 。

而Caltrain火車亦在除夕夜晚上8時至元旦日早上5時,提供免費服務。

如選擇Uber、Lyft等服務,就要注意在約車高峰期會有附加費。

Uber建議在倒數完畢便立即約車,或等到凌晨2點半後約車,如果離家很遠,最好提前了解酒店信息。

南舊金山警方提醒民眾,煙花爆竹相當危險,自己放煙花不但違法,每年全國因此引發的火災就高達18,500宗,並引致人體受傷,所以不如去看煙花匯演。

舊金山今年將繼續在海旁一帶舉辦煙花匯演,不妨到以下的觀賞點和20萬人一起歡度除夕。

無論在何地慶祝新年,都要保持警惕,避免單獨去到公共場所,多帶個手機充電池,時刻保持可聯繫狀態。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。