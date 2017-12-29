除夕倒數迎新年 開心之餘勿忘注意安全

By

【KTSF 劉瑩報導】

星期天就是除夕，不少民眾會參加派對和倒數活動，開心之餘，不要忘記注意安全。

無論你是否計劃飲酒，派對當晚最好不要自駕，可選擇公共交通工具。

舊金山Muni巴士及輕軌列車從除夕晚上8時至元旦日清晨5時，將提供免費服務。

Cable Car纜車服務，以及行駛Market街至海旁的列車，除夕夜旁晚6時起將會改由巴士免費提供服務 。

而Caltrain火車亦在除夕夜晚上8時至元旦日早上5時，提供免費服務。

如選擇Uber、Lyft等服務，就要注意在約車高峰期會有附加費。

Uber建議在倒數完畢便立即約車，或等到凌晨2點半後約車，如果離家很遠，最好提前了解酒店信息。

南舊金山警方提醒民眾，煙花爆竹相當危險，自己放煙花不但違法，每年全國因此引發的火災就高達18,500宗，並引致人體受傷，所以不如去看煙花匯演。

舊金山今年將繼續在海旁一帶舉辦煙花匯演，不妨到以下的觀賞點和20萬人一起歡度除夕。

無論在何地慶祝新年，都要保持警惕，避免單獨去到公共場所，多帶個手機充電池，時刻保持可聯繫狀態。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。