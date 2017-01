By

【KTSF 江良慧報導】

維持健康飲食和經常運動,除了有助保持身體健康外,面對不斷增加的醫療健保費,也有利自己的荷包,不過想減低自己的保健費用,除了強身健體外,其實還有其他方法。

不想在收到賬單才後悔,最好就是要事前確定你所屬的保險公司的網絡內和非網絡分別,不要以為醫院是網絡內就一定沒問題,因為遇上意外或急症要到急症室求診時,部分急症室醫生可能不接受你的保險,而要你自己掏腰包。

非急需手術也一樣,消費者報告指出,部分涉及手術的醫生,例如是麻醉師,可能是非網絡,而導致你要支付額外費用。

另外,若你的墊底費相對高,而你估計一年內不會用超過墊底費 ,可以考慮要求一個適用於自費的收費率(out of pocket rate),處方藥則要求3個月量,以避免每月的定額手續費。

更多新聞:

細菌性腦膜炎連奪兩命 認識症狀好作預防(視頻)

舊金山婦坐Muni突死亡 初步證實感染腦膜炎

江蘇省抽查口罩 發現逾六成不合格(視頻)

舊金山華裔業主欲開藥用大麻店 惹居民反對(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。