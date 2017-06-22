專家教大家保養空調機貼士 首要附近沒植物

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【KTSF 梁秋玉報導】

天氣炎熱，空調使用率也大幅增加，如果民眾對家裡空調保養有方，不僅能保證屋內涼爽，還能省錢。

冷暖設備修理工Richard Westwood在東灣三谷地區修理空調設備已超過30年，他對保養空調有何建議呢？

他說，第一確保在空調機周圍一呎以內沒有植物，若空調機周圍有植物，會擋住空氣流動，令你花很多電費。”

第二，一年清潔或更換空氣過濾器兩次，可重複使用的空調過濾器，可以用水沖洗清潔，如果過濾器積聚很多灰塵，會影響機器運作。

Westwood說：”空氣不流通，機器會過熱，吸熱的線圈會結成冰塊，就沒有冷氣。”

第三將空調機放在陰涼處，避免直接日曬，讓空調機保持涼爽，也會運作正常。

最後每年至少檢查和保養空調機一次，如果空調機不能正常運作，會浪費電能增加電費，而且會降低空調機壽命，一般空調機風扇的壽命是12年。

Westwood說：”有些風扇7年就要換一次，因為人們不保養，但有些用30年都沒問題，仍運行良好，因為空調系統保養得宜，所以保持過濾器清潔，周邊沒有植物，經常檢查冷氣機，它便耐用得多。”

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