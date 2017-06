專家教大家保養空調機貼士 首要附近沒植物

By

【KTSF 梁秋玉報導】

天氣炎熱,空調使用率也大幅增加,如果民眾對家裡空調保養有方,不僅能保證屋內涼爽,還能省錢。

冷暖設備修理工Richard Westwood在東灣三谷地區修理空調設備已超過30年,他對保養空調有何建議呢?

他說,第一確保在空調機周圍一呎以內沒有植物,若空調機周圍有植物,會擋住空氣流動,令你花很多電費。”

第二,一年清潔或更換空氣過濾器兩次,可重複使用的空調過濾器,可以用水沖洗清潔,如果過濾器積聚很多灰塵,會影響機器運作。

Westwood說:”空氣不流通,機器會過熱,吸熱的線圈會結成冰塊,就沒有冷氣。”

第三將空調機放在陰涼處,避免直接日曬,讓空調機保持涼爽,也會運作正常。

最後每年至少檢查和保養空調機一次,如果空調機不能正常運作,會浪費電能增加電費,而且會降低空調機壽命,一般空調機風扇的壽命是12年。

Westwood說:”有些風扇7年就要換一次,因為人們不保養,但有些用30年都沒問題,仍運行良好,因為空調系統保養得宜,所以保持過濾器清潔,周邊沒有植物,經常檢查冷氣機,它便耐用得多。”

