青少年打暑期工賺外快 是否也要繳稅？（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

許多學生和青少年都會在暑期打工賺取額外收入,國稅局(IRS)也為此向打工的學生提供一些稅務方面的建議。

學生在暑期打工如果收到僱主支票,通常拿到的金額已扣除了一些必要稅項,如果學生是self-employed自僱方式也需繳稅,不過可以採用一次性支付估算的年度稅金。

如果學生找到新工作,要記得填W-4表格,僱主會依據該表格來計算工資單中應先扣除的聯邦稅及州稅,如果是自僱方式,例如做保姆或園丁賺取的收入也要繳稅,不過國稅局允許自僱者有某些開支可以用來抵稅。

如果有小費收入,只要每月超過20元,都應向僱主匯報。

另外,即使暑期工賺得不多,僱主仍要扣除應繳的社安金和醫療保險金,以自僱身份報稅的人,也須及時繳交社安金和醫保金。

納稅人可上國稅局網站,使用他們提供的免費電子報稅,納稅人即使賺得錢不多,可能還有機會符合資格獲得聯邦退稅。

更多稅務詳情,可瀏覽http://IRS.gov網站。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。