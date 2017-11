網上購物小心買到冒牌貨 美國總商會發安全提示（視頻）

By

美國總商會在節日購物旺季發出安全指引,呼籲消費者在網上購物要小心,提防買到冒牌貨。

美國總商會的全球創新政策中心最近發起一個叫做Dangerous Fakes的網上購物安全提示,中心指出,高檔貨品的冒牌貨銷售行為正在影響美國以至全球,關注國際經濟合作和發展的非牟利組織OECD去年發表的報告指出,冒牌貨和走私貨銷售金額超過4,600億美元,佔全球貿易2.5%。

出售冒牌貨的利潤很多時用來支持國際犯罪活動,而消費者購買冒牌貨往往蒙受損失,甚至出現安全問題,冒牌貨品越來越多在網上銷售,美國總商會發出十個安全提示。

第一,相信自己的直覺,如果覺得極之便宜,又好得令人難以置信,就可能是陷阱。

第二,網上購物時,選擇有https的網站,”s”代表安全。

第三,小心沒有銷售稅的貨品,出售假貨的商業,一般不會向政府機構申報銷售額。

第四,留意二手市場的品質保證,有信譽的二手貨賣家會對貨品提供全面的驗證和認證的程序。

以及有專人鑑定貨品真偽

第五,小心網上藥房,美國總商會表示,96%網上藥房沒有遵守美國和州的法律。

第六,在海外網站購物要提高警惕,選擇有商譽的供應商,留意網站有沒有提供顧客私隱條款。

第七,保護個人資料,非法網站常常利用軟件盜取顧客私人資料。

第八,檢查貨品標籤和包裝有沒有欠缺保質日期,有沒有被人打開過。

第九,舉報冒牌貨可以通知全國知識產權委員會,National IPR或消費者產品安全委員會。

第十,分享訊息,提醒親友不要上當。

