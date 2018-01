新稅改方案通過後 今年報稅該注意甚麼（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普政府最近通過新稅改方案,雖然目前報稅仍是2017年度,但民眾今年報稅時應該注意哪些問題呢?

今年的報稅季節從週一正式開始,而報稅的截止日期則比往年晚兩天,是4月17日,因為4月14和15兩天剛好是週末。

由於新稅改方案會影響明年的報稅,納稅人今年最重要的是根據自己的收入,調整跟工資單Withholding相關的W-4表格,那就是每次發薪 預繳多一些的入息稅。

現在已進入2018年,如果納稅人想讓自己2017年的稅能少扣一點,還有甚麽辦法呢?加州執照會計師何美惠說,一個就是將錢存入退休金賬戶。

何美惠說:”退休金比較重要的就是IRA跟Roth IRA,你一定要在4月17號以前就要去存,過了這個時間就不能存了,但是如果你是做生意的,有SEP IRA,跟Solo 401K的人,稅是在3月15號到期,那麽你3月15號之前,就要去存Solo 401K,或SEP IRA。”

何美惠說,如果公司報稅申請延期,存入退休賬戶的錢則也可延至10月15號之前,另一個公司省稅辦法就是利用資產折舊抵稅。

另一個需要注意事項就是1099表格,通常公司僱用臨時合同工時,就會發1099表格,以往該表格給國稅局的截止日期是2月底,但從今年開始提前至1月31日,也就是後天。

何美惠說:”如果你有申報這些,那麽你在1月31號以前要把1099表跟1096表一起送國稅局,如果沒有送的話,在30天以內,每張每一個1099表是50元,如果超過一個月的話,那麽每一個1099表是100元。”

另外,受PATH ACT《保護美國人免於增稅法案》影響,申請勞動所得稅抵免(Earned Income Tax Credit),以及孩童扣抵(Child Tax Credit)的人士,今年的退款將會拖延,如果是電子報稅,銀行賬戶最早收到退款是2月27號。

還有,新稅改後的薪資扣繳現在也已開始,收入較高的人最需要注意的就是更改W4表格。

何美惠說:”所以你是地稅跟州稅加起來超過一萬元的人,那麼你的稅可能會增加,那計算稅就是W4表格,要把新的W4表格給你的老闆,不然的話,等到將來你要報稅的時候,你要補稅就要罰款。”

會計師說,收入比較低的人,如果只用標準扣除額,則一般無需更改W4表格,詳情可以查看國稅局網站。

而如果想預繳下一年的入息稅,則可在今年報稅截止日期4月17日前繳交。

根據州稅務委員會資料,加州的勞動所得稅抵免將會有110多萬個家庭受惠,而且加州首次如果一個家庭只賺州最低工資,也就是說年收入不超過22,300元,也將符合資格申請這一項勞動所得稅抵免。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。