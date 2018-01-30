新稅改方案通過後 今年報稅該注意甚麼（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普政府最近通過新稅改方案，雖然目前報稅仍是2017年度，但民眾今年報稅時應該注意哪些問題呢？

今年的報稅季節從週一正式開始，而報稅的截止日期則比往年晚兩天，是4月17日，因為4月14和15兩天剛好是週末。

由於新稅改方案會影響明年的報稅，納稅人今年最重要的是根據自己的收入，調整跟工資單Withholding相關的W-4表格，那就是每次發薪 預繳多一些的入息稅。

現在已進入2018年，如果納稅人想讓自己2017年的稅能少扣一點，還有甚麽辦法呢？加州執照會計師何美惠說，一個就是將錢存入退休金賬戶。

何美惠說：”退休金比較重要的就是IRA跟Roth IRA，你一定要在4月17號以前就要去存，過了這個時間就不能存了，但是如果你是做生意的，有SEP IRA，跟Solo 401K的人，稅是在3月15號到期，那麽你3月15號之前，就要去存Solo 401K，或SEP IRA。”

何美惠說，如果公司報稅申請延期，存入退休賬戶的錢則也可延至10月15號之前，另一個公司省稅辦法就是利用資產折舊抵稅。

另一個需要注意事項就是1099表格，通常公司僱用臨時合同工時，就會發1099表格，以往該表格給國稅局的截止日期是2月底，但從今年開始提前至1月31日，也就是後天。

何美惠說：”如果你有申報這些，那麽你在1月31號以前要把1099表跟1096表一起送國稅局，如果沒有送的話，在30天以內，每張每一個1099表是50元，如果超過一個月的話，那麽每一個1099表是100元。”

另外，受PATH ACT《保護美國人免於增稅法案》影響，申請勞動所得稅抵免（Earned Income Tax Credit），以及孩童扣抵（Child Tax Credit）的人士，今年的退款將會拖延，如果是電子報稅，銀行賬戶最早收到退款是2月27號。

還有，新稅改後的薪資扣繳現在也已開始，收入較高的人最需要注意的就是更改W4表格。

何美惠說：”所以你是地稅跟州稅加起來超過一萬元的人，那麼你的稅可能會增加，那計算稅就是W4表格，要把新的W4表格給你的老闆，不然的話，等到將來你要報稅的時候，你要補稅就要罰款。”

會計師說，收入比較低的人，如果只用標準扣除額，則一般無需更改W4表格，詳情可以查看國稅局網站。

而如果想預繳下一年的入息稅，則可在今年報稅截止日期4月17日前繳交。

根據州稅務委員會資料，加州的勞動所得稅抵免將會有110多萬個家庭受惠，而且加州首次如果一個家庭只賺州最低工資，也就是說年收入不超過22,300元，也將符合資格申請這一項勞動所得稅抵免。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。