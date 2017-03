By

【i-CABLE】

地球何時開始出現生命?這個問題有新線索,英國的地質學家在加拿大海岸,發現可能是世上最古老的生物化石,推斷屬於微生物最少有37億7千萬,至42億8千萬年歷史。

這塊含有鐵的石英是帕皮諾與研究團隊,在加拿大魁北克省哈得遜灣東岸找到。要確定有否生物結構,團隊使用激光顯微鏡技術,試圖尋找混雜了有機成分的礦物,果然發現礦物赤鐵礦,以細管形態存在,比頭髮還要幼。

專家相信這些管道是大批微生物聚居過的「廢墟」,因為附近留有微生物的殘骸。團隊推斷,這次發現的微生物化石屬於類似細菌的微生物,最少有37億7千萬年,至42億8千萬年歷史,比另一批澳洲科學家去年8月在格陵蘭西部發現的類似化石,還要古老至少3億年。

研究團隊稱,是次發現可能意味火星等星球,岩層中都可能有微生物存在。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。