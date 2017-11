By

【KTSF 黃恩光報導】

夏令時間即將結束,大家週六晚睡覺之前,記著要將時鐘撥慢一小時,許多人以為撥慢鐘會有多一小時睡眠時間,可是有醫生指出,夏令時間結束對健康會有影響,大家需要一段時間去適應。

Health.com的報導指出,夏令時間結束,會擾亂作息時間,大家如果習慣早上6點起床,撥慢鐘之後,有可能5點就會自然醒過來,日間就很容易疲倦。

而對於已經有失眠問題的人士,輕微的改變都可能令問題更嚴重。

另外,日短夜長,天黑的時間增加,更大機會加劇季節性憂鬱症,也會使人天黑後減少戶外活動。

醫生表示,適應夏令時間結束的方法,包括提早上床睡覺,增加睡眠的時間,以及保持日常生活規律,如果大家習慣下班後做運動或約朋友出來,應該照常這樣做,不要因為早天黑而改變生活習慣。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。