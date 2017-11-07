《時代》雜誌封面首現雙語 標體：”中國贏了”

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最新一期的美國《時代》雜誌，封面是一個用紅、黃兩個主色，用中英文對照寫著”China won”和”中國贏了”。

這次是《時代》雜誌第一次在封面出現兩種語言，而內文就指出，中國已經成為全球經濟中最具實力的國家，而美國只是第二。

留意的，正是這個封面公布的時間，正值美國總統特朗普訪華前夕。

最新一期的美國《時代雜誌》，除了美國版之外，歐洲、亞洲等版本封面都用了紅色和黃色，中文簡體和英文雙語，標題是《中國贏了》。

文中指特朗普總統訪華，將會和訪問其他亞洲國家時，顯示出的霸權不同，因為中國是全球經濟最重要的角色。

文章又指其他國家正在學習，中國在國內政權、經濟政策，以及對國內資訊的強力管控，而非西方國家奉行的民主制度，又指中國這種國家控制的企業，正在國內及國際迅速發展，包括研發人工智能科技。

文章引述一項經濟調查顯示，預計2029年中國會超過美國，成為全球生產總值最高的國家。作者指中國制度的優勝，並非指它能給人民更好生活，而是在國內及國際上，能擁有最大的影響力。

有學者認為，文章目的不在於讚美中國，更多的是警告美國，中國的野心和擴張能力，又指在特朗普訪華中，談判出發點並不對等。

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