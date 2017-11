《時代》雜誌封面首現雙語 標體：”中國贏了”

【i-CABLE】

最新一期的美國《時代》雜誌,封面是一個用紅、黃兩個主色,用中英文對照寫著”China won”和”中國贏了”。

這次是《時代》雜誌第一次在封面出現兩種語言,而內文就指出,中國已經成為全球經濟中最具實力的國家,而美國只是第二。

留意的,正是這個封面公布的時間,正值美國總統特朗普訪華前夕。

最新一期的美國《時代雜誌》,除了美國版之外,歐洲、亞洲等版本封面都用了紅色和黃色,中文簡體和英文雙語,標題是《中國贏了》。

文中指特朗普總統訪華,將會和訪問其他亞洲國家時,顯示出的霸權不同,因為中國是全球經濟最重要的角色。

文章又指其他國家正在學習,中國在國內政權、經濟政策,以及對國內資訊的強力管控,而非西方國家奉行的民主制度,又指中國這種國家控制的企業,正在國內及國際迅速發展,包括研發人工智能科技。

文章引述一項經濟調查顯示,預計2029年中國會超過美國,成為全球生產總值最高的國家。作者指中國制度的優勝,並非指它能給人民更好生活,而是在國內及國際上,能擁有最大的影響力。

有學者認為,文章目的不在於讚美中國,更多的是警告美國,中國的野心和擴張能力,又指在特朗普訪華中,談判出發點並不對等。

