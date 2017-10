By

【KTSF 江良慧報導】

反對墮胎的賓夕凡尼亞州共和黨聯邦眾議員Tim Murphy,因為涉嫌鼓勵婚外情對象墮胎,而受黨內外人士猛烈批評,他終於在週四宣布辭職。

65歲的Murphy,一直因為堅持反墮胎而大受當地選民支持,不過他日前被當地報章踢爆,他要求婚外情女友墮胎,因此備受評擊。

Murphy週三晚宣布會在明年任期屆滿後退休,但據報共和黨眾院和其他高級共和黨人週四繼續向他施壓,最終迫使Murphy要辭職。

聯邦眾議院議長賴恩表示,他是在下午收到辭職信,並會在10月23日生效,他說是Murphy決定要繼續他人生的下一章,而他也支持Murphy的決定。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。