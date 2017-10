By

正在中東訪問的國務卿蒂勒森,週一先後突然短暫到訪阿富汗與伊拉克,由於擔心蒂勒森會成為武裝分子攻擊的對象,所以他的行程非常保密。

蒂勒森在伊拉克與伊拉克總理阿巴迪會談,蒂勒森敦促伊拉克政府與上月通過公投,尋求獨立的北部庫爾德自治區對話,化解分歧。

阿巴迪表示,不想與伊拉克組成部分的任何人開戰,早前政府軍開入基爾庫克,是要發出明確信息,中央政府重視基爾庫克的民眾。

另一方面,在較早前,蒂勒森也突然到訪阿富汗,與總統加尼會談,蒂勒森重申,美國的新南亞策略會繼續與阿富汗等區內盟友合作,消除恐怖分子威脅,令恐怖分子無處可藏。

美國亦會支持加尼籌備明年阿富汗國會選舉。

