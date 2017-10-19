蒂勒森指中國”非民主社會” 呼籲印度與美合作抗衡

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【KTSF】

特朗普總統即將在下月訪問中國，主管外交的國務卿蒂勒森公開表示中國是”非民主社會”，暗示彼此價值觀不一致，阻礙建立更密切的關係，他又批評中國在南海大興土木，公然違反國際秩序，拉攏印度，聯手抗衡，蒂勒森下週展開上任後，首次南亞訪問前，在美國一個智庫組織發言。

不過，這次以美國與印度關係發展，作為主題的演說，真正想說的是另一個國家，蒂勒森又提到中印各自崛起的歷程，讚揚印度一向遵守國際法規，尊重別國主權。反觀中國在南海大規模填海造地，挑動區內緊張局勢蒂勒森，稱美國冀與印度加強戰略合作，成為東、西方捍衛國際秩序的”指路明燈”。

另一方面，他亦評論中國支援東南亞國家基建發展的貸款制度，批評中國的借貸機制，令這些新興國家債台高築，掠奪其經濟成果，華府正構思另設援助機制，條件或許不如中方優厚，不過，可保障有關國家奪回經濟主導權、主權不被削弱，中國駐美大使館重申中方永不稱霸、不搞擴張，決心維護國際秩序。

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