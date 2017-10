蒂勒森指中國”非民主社會” 呼籲印度與美合作抗衡

By

【KTSF】

特朗普總統即將在下月訪問中國,主管外交的國務卿蒂勒森公開表示中國是”非民主社會”,暗示彼此價值觀不一致,阻礙建立更密切的關係,他又批評中國在南海大興土木,公然違反國際秩序,拉攏印度,聯手抗衡,蒂勒森下週展開上任後,首次南亞訪問前,在美國一個智庫組織發言。

不過,這次以美國與印度關係發展,作為主題的演說,真正想說的是另一個國家,蒂勒森又提到中印各自崛起的歷程,讚揚印度一向遵守國際法規,尊重別國主權。反觀中國在南海大規模填海造地,挑動區內緊張局勢蒂勒森,稱美國冀與印度加強戰略合作,成為東、西方捍衛國際秩序的”指路明燈”。

另一方面,他亦評論中國支援東南亞國家基建發展的貸款制度,批評中國的借貸機制,令這些新興國家債台高築,掠奪其經濟成果,華府正構思另設援助機制,條件或許不如中方優厚,不過,可保障有關國家奪回經濟主導權、主權不被削弱,中國駐美大使館重申中方永不稱霸、不搞擴張,決心維護國際秩序。

