蒂勒森訪日會安倍晉三 促制定新策略應對北韓核問題

【KTSF 吳倩妤報導】

正在日本訪問的國務卿,分別與日本首相安倍晉三以及外相岸田文雄會面,蒂勒森表示,須制定新策略應對北韓解決核問題。

蒂勒森分別與首相安倍晉三及外相岸田文雄會面重點討論北韓核威脅,北韓在月初同時發射4支彈道導彈,其中3支更落入日本專屬經濟海域範圍,與日本西北部沿岸只差約186哩。

蒂勒森表示,20年來,美國及相關國家花了不少工夫,金錢,但仍未能說服北韓放棄發展核計劃,說明是時候改變方法應對,美日兩國均認為中國須肩負更大責任處理北韓問題。

蒂勒森將在周末由南韓首爾轉抵北京,紐約時報引述美國高層官員指,蒂勒森與外長王毅等中方官員會面時,會警告若中國拒絕進一步對北韓施壓,美國或會在亞太地區部署更多導彈防禦系統,並會制裁協助北韓處理財務、發展核計劃的中國銀行。

而中國就表示,對任何有助維持地區和平、穩定解決核問題的方案抱開放態度,蒂勒森亦重申,美日安保條約適用於釣魚島,美國反對任何國家採取單方面行動,危及日方在當地的施政權。

另一方面,就有僑居日本的美國人抗議蒂勒森到訪 ,示威者在美國駐日大使館附近示威,要求身為全球最大石油公司埃克森美孚前行政總裁的蒂勒森,履行《巴黎協定》承諾,減低溫室氣體排放,又要求特朗普總統別以阻礙經濟增長為藉口,取消上任政府制訂的能源政策。

