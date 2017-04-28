蒂勒森指中方通報已向北韓施壓 中方未證實

By

【i-CABLE】

聯合國安理會就北韓核問題召開部長級會議，美國國務卿蒂勒森呼籲各國，與北韓斷交或者把外交關係降格，以截斷北韓核計劃的資金來源。出席會議的外長王毅警告，朝鮮半島局勢有失控的危險，強調必須設法以任何形式盡早恢復和談。

美國國務卿蒂勒森在安理會會議上警告，北韓對南韓、日本等鄰國構成確切威脅。北韓的導彈遲早有能力，擊中美國本土上的目標。蒂勒森向安理會全體成員國提出新建議，外交上孤立北韓。

蒂勒森稱，莫因為顧念與平壤當局交往，所得的經濟蠅頭小利，而漠視北韓一旦發動核攻擊，所造成的災難後果。另外，蒂勒森在會前表示，已獲得中國通知，警告了北韓，一旦對方再核試，會受到中方的制裁，但中方未有證實這個消息。

中方一直倡議以「雙軌並行」及「雙暫停」主張，處理北韓問題。外長王毅出席安理會會議前，在這個基礎上，再提出補充建議。

王毅又與安理會另一常任理事國，俄羅斯的副外長加季洛夫會面，形容朝鮮半島局勢有「輪番升級」，或「失控」的危險，各方面應嚴格、完整落實聯合國各項有關北韓的決議，避免衝突。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。