蒂勒森指中方通報已向北韓施壓 中方未證實

聯合國安理會就北韓核問題召開部長級會議,美國國務卿蒂勒森呼籲各國,與北韓斷交或者把外交關係降格,以截斷北韓核計劃的資金來源。出席會議的外長王毅警告,朝鮮半島局勢有失控的危險,強調必須設法以任何形式盡早恢復和談。

美國國務卿蒂勒森在安理會會議上警告,北韓對南韓、日本等鄰國構成確切威脅。北韓的導彈遲早有能力,擊中美國本土上的目標。蒂勒森向安理會全體成員國提出新建議,外交上孤立北韓。

蒂勒森稱,莫因為顧念與平壤當局交往,所得的經濟蠅頭小利,而漠視北韓一旦發動核攻擊,所造成的災難後果。另外,蒂勒森在會前表示,已獲得中國通知,警告了北韓,一旦對方再核試,會受到中方的制裁,但中方未有證實這個消息。

中方一直倡議以「雙軌並行」及「雙暫停」主張,處理北韓問題。外長王毅出席安理會會議前,在這個基礎上,再提出補充建議。

王毅又與安理會另一常任理事國,俄羅斯的副外長加季洛夫會面,形容朝鮮半島局勢有「輪番升級」,或「失控」的危險,各方面應嚴格、完整落實聯合國各項有關北韓的決議,避免衝突。

