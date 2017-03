蒂勒森嚴詞警告北韓放棄研發核武 美國不排除動武

【i-CABLE】

到訪南韓的美國國務卿蒂勒森向北韓表達強硬立場,指前朝奧巴馬政府對北韓採取的「戰略忍耐」政策到此為止。他警告北韓必須放棄研發核武及彈道導彈。若一意孤行,美國不排除動武。

蒂勒森週六會到訪北京,他促請中方勿對南韓採取經濟報復行動。

蒂勒森上午由日本飛抵南韓烏山空軍基地後,隨即轉乘黑鷹直升機前往板門店非軍事區,聽取駐守的美軍匯報。

在分隔線另一方,北韓士兵一直監視,並拍下蒂勒森一舉一動。雙方一度只距離數米。

蒂勒森指,美國過往對北韓採取的「戰略忍耐」政策到此為止,警告北韓除了放棄研發核武、彈道導彈及大殺傷力武器外,別無選擇,否則美國會考慮軍事行動等一切可能。

蒂勒森分別與南韓代總統黃教安及外長尹炳世會面,周末會到北京。兩天訪問行程會與國家領導人會面。蒂勒森促請中方勿因反對薩德導彈防禦系統,而經濟報復南韓。蒂勒森稱,中方應認清楚部署薩德的根本原因在於北韓日益增加的威脅。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。