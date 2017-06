By

【KTSF】

美國國務卿蒂勒森表示,去年因為在北韓一間酒店擅自取走宣傳標語,被判15年勞改的維珍尼亞大學生Otto Warmbier,已獲北韓政府釋放。

Warmbier正在回美途中,稍後將與家人團聚。

Tillerson表示,國務院目前還在努力尋求北韓釋放另外3名被拘押的美國公民。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。