特朗普上場後美中外長首會面 中方指美堅持一中

【KTSF 吳倩妤報導】

國務卿蒂勒森在德國波恩出席20國集團會議期間,與中國外交部長王毅會面,是新政府上場後雙方最高層會面。

閉門會議後,美中雙方各自公佈部份會面內容,中方提到中國國家主席習近平不久前與總統特朗普通電話是十分重要,美方明確表示繼續堅持一個中國政策。

兩國元首一致認為,中美完全能夠成為很好的合作夥伴,應在新起點上推動兩國關係發展,兩國對維護世界穩定繁榮肩負共同責任,共同利益遠大於分歧,願與美方增進互信,管控分歧及深化合作,確保特朗普總統任內中美關係有更大發展。

中方又引述蒂勒森指,只能以友好定義美中關係,美方重申奉行一個中國政策,這不僅對兩國關係非常重要,也對地區穩定發展有利。

國務院發言人亦發表聲明,但內容較簡短,未有提及「一中」政策,但就在北韓問題上有較大篇幅,指蒂勒森提到北韓研發核武及導彈的威脅與日俱增,促請中國盡一切辦法遏制北韓造成局勢不穩的行徑,美方又指雙方討論了需要建立公平的貿易投資制度。

