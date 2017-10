By

【i-CABLE】

國務卿蒂勒森否認考慮過辭職,批評有人企圖分化他與特朗普總統。

蒂勒森週三特意召開記者會,反駁傳媒指,他與總統特朗普不和,考慮過辭職的報道。蒂勒森稱,與特朗普共事後,發現對方真心愛國,事事以美國人利益為優先。管治方面,特朗普要求下屬必須交出成績外,亦要問責。

蒂勒森稱認同總統的價值觀,強調總統一日需要他,他都會繼續留下來效命。

全國廣播公司報道,蒂勒森今年7月與特朗普及國家安全團隊其他成員在國防部開會後,稱呼特朗普為”白癡”,蒂勒森週三在記者會上沒有親口否認曾這樣說過,但稍後由發言人代其否認。

報道又指,副總統彭斯挽留過蒂勒森,勸他勿辭職。在蒂勒森澄清後,特朗普要求全國廣播公司道歉。

