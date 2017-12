By

【i-CABLE】

聯合國安理會召開會議,集中討論北韓上月試射洲際彈道導彈,美國國務卿蒂勒森批評中國及俄羅斯,繼續協助北韓發展核武。

早前指要北韓放棄核計劃才展開對話,是不切實際的蒂勒森,改口稱平壤必須停止威脅行為,美朝才有機會對話,但他指對話不設前提。

中方則指,訴諸武力只會為朝鮮半島帶來災難性後果,制裁只是手段,不是目的,敦促各方透過對話談判,達致半島無核化。

