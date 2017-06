By

【KTSF 陳令楠報導】

佛羅里達州警方公開高爾夫球手Tiger Woods涉嫌藥後駕駛被截查的片段,他在片中顯得神志不清。

被警員弄醒的Woods,看來仍然神志不清,警員著他綁好鬆脫的鞋帶,Woods甚至不知自己身在佛羅里達州Jupiter鎮。

高球名人Tiger Woods涉服藥後駕駛被捕

口齒不清的Woods否認飲酒,但不能行直線,亦幾乎給26個英文字母考起。

他無法通過清醒測試,警員懷疑他藥後或酒後駕駛,決定鎖上手銬把他拘捕。

他通過酒精呼氣測試,說是受處方藥物影響,被扣留近4小時後自簽保釋,7月初出庭

