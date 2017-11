洛杉磯加大3球員就中國高買一事道歉 被罰無限期停賽

By

KTSF 江良慧報導

洛杉磯加大(UCLA)男子籃球隊週三表示,在中國店鋪盜竊被捕的3名UCLA籃球隊隊員,將會被無限期停賽,而3人就公開就事件致歉。

最先講話的Cody Riley表示,感到很慚愧,令所有人失望,他也為店鋪盜竊負全責。

Riley說:”我為自己的過失,店鋪盜竊負全部責任,我知道這不只是讓學校失望,也令我國家失望。”

他除了感激特朗普總統介入斡旋外,也對球隊職員以及中國公安對他們的待遇致謝,他同時承諾不會再做任何事損害洛杉磯加大和自己的名聲。

之後說話的是湖人球星Lonzo Ball的胞弟LiAngelo Ball,他也為盜竊向中國人致歉,

Ball說:”我們是年輕人,但這並非做愚蠢決定的藉口。”

Ball表示,不能用此事來斷定他的為人,他也感謝特朗普和美國政府在事情上所提供的協助。

另一名球員Jalen Hill就向大學的球迷致歉,他說:”因為我覺得我的行為對他們傷害最大,我做了蠢事,沒有其他方法來表達,我也不是那一種人。”

球隊教練表示,他們之前未能透露更多詳情,因為擔心會影響3人能否獲准回國,他同時宣布把3人無限期停賽,直至另行通告為止。

UCLA體育部總監表示,3人各自承認在中國3間店鋪盜竊,中方最後撤銷控罪,至於促成今次3人獲釋放的特朗普就在記者會前發推文,說懷疑3人會否說多謝總統,因為他們原本要監禁10年。

