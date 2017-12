3女性公開指控特朗普性騷擾 促國會調查

By

【KTSF 張麗月報導】

現時全國風起雲湧的”MeToo”反性騷擾運動,矛頭正指向特朗普總統。

週一出來指控特朗普的其中一人,就是選美皇后,前美國小姐Samantha Holvey,她聲稱特朗普曾經在2006年在更衣室內,向她和其他參選佳麗拋媚弄眼。

她說在去年大選期間,她們身為公民想讓國民知道,特朗普是個甚麼樣的人,以及他如何看待女性。

但特朗普竟然說不介意這些看法,她形容特朗普這些說話很傷害她們,而現在環境已經不同了,她們決定再次站出來發聲。

Holvey是週一3名女士出來指控特朗普的其中一人,她接受兩個媒體的訪問。

另一個指控特朗普的就是Trump Tower的前任接待員Rachel Crooks,她表示,特朗普在2006年強行吻她,她因此呼籲國會撇開黨派關係,而調查特朗普過往的性醜聞。

她又指出,國會既然要調查因性醜聞下台的聯邦參議員Al Franken,也應該調查特朗普才算公平。

另一名指控特朗普的女士是Jessica Leeds,她說:”*在社會某些領域,人們對不當行為負責,但我們卻沒有要求總統對他的行為負責。”

去年最少有15名女子出來指控特朗普性騷擾甚至性侵犯,但無礙他當選,白宮指事情已在選舉日解決,不過指控特朗普行為不檢的人就強調,全國反性騷擾運動”MeToo”的冒起,就是要特朗普最終必須對他自己的行為負上責任。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。