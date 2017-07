By

特朗普競選團隊3名骨幹成員將於下週現身聯邦參議院兩個委員會,就去年俄羅斯被指干預美國大選作證。

特朗普總統的長子小特朗普與前競選經理Paul Manafort將於下週三到參院司法委員會作證,而特朗普的女婿Jared Kushner將於下週一到情報委員會作證,Kushner的聽證會將以閉門形式進行。

3人預料將會被問及去年6月與俄羅斯女律師會面的細節,3人被指在會面中,希望取得俄羅斯政府掌的黑材料。

