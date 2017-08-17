東灣父推嬰兒車帶子散步遭槍殺 警拘3疑犯

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東灣Hayward市附近上月發生一宗槍擊命案，一名29歲父親推著嬰兒車，帶只有3個月大的兒子外出散步時，被人開槍擊斃，阿拉米達縣警已將3名懷疑涉案的男女拘捕。

居住在Hayward市的Daniel Deltoro，在7月19日下午2時15分，在Cherryland地區Willow大街200號地段與兒子散步時，被人開槍殺害。

警方經過近一個月的調查後，拘捕25歲Hayward市男子Pablo Mendoza、26歲Hayward市男子Brandon Follings和26歲阿拉米達市女子Valerie Boden，警方相信案件涉及幫派，而且兇徒是有目標地犯案。

縣警佐Ray Kelly說，死者已脫離幫派，希望重踏正途，但卻發生這件事，而他遇害時正推著嬰兒車，令社區震驚，調查員都費盡心力，希望盡快破案。

任何人如能對案件提供消息，請盡快聯絡警方，電話：(510) 667-7721，匿名報案熱線： (510) 667-3622。

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