東灣父推嬰兒車帶子散步遭槍殺 警拘3疑犯

東灣Hayward市附近上月發生一宗槍擊命案,一名29歲父親推著嬰兒車,帶只有3個月大的兒子外出散步時,被人開槍擊斃,阿拉米達縣警已將3名懷疑涉案的男女拘捕。

居住在Hayward市的Daniel Deltoro,在7月19日下午2時15分,在Cherryland地區Willow大街200號地段與兒子散步時,被人開槍殺害。

警方經過近一個月的調查後,拘捕25歲Hayward市男子Pablo Mendoza、26歲Hayward市男子Brandon Follings和26歲阿拉米達市女子Valerie Boden,警方相信案件涉及幫派,而且兇徒是有目標地犯案。

縣警佐Ray Kelly說,死者已脫離幫派,希望重踏正途,但卻發生這件事,而他遇害時正推著嬰兒車,令社區震驚,調查員都費盡心力,希望盡快破案。

任何人如能對案件提供消息,請盡快聯絡警方,電話:(510) 667-7721,匿名報案熱線: (510) 667-3622。

