【KTSF 陳令楠報導】

意大利中部週三早上發生黎克特制5.3級地震,震源深度6英哩,屬於淺層地震。

地震發生在首都羅馬東北面69英哩外,當地時間約早上10點半地震來襲,遠至羅馬都有震感。

隨後,羅馬地鐵停運,學校停課,目前未有傷亡報告。

而在不到一小時後,該地發生黎克特制5.7級餘震,隨後,更發生7場餘震,都在4級以上。

去年8月和10月,意大利發生幾場6級以上地震,約300人遇難,當地媒體報導,意大利仍試圖從這幾場地震中恢復。

