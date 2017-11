By

舊金山週二至週三凌晨發生多宗槍擊案,其中一宗有警員受傷。

在晚上10時過後,於Willow街600號路段,一名35歲男子中槍受傷。

受害人當時站在家門外,突然聽到多下槍聲,之後發現自己中槍。

他目前已送院治療,沒有生命危險,警方目前正追緝事發時站在街角的3名男子,他們在案發後拔足逃去。

至午夜過後不久,有警員與疑犯在18街夾Diamond街駁火,事發前,有市民截停路過的警員,說附近有可疑車輛,警員調查時,與疑犯展開駁火。

中槍警員與疑犯已送院治療,暫時未知傷勢如何。

另外,週三凌晨2時22分,在Divisadero街400號路段也發生槍擊案,一名23歲男子中槍受傷,警方正追緝3名男疑犯。

