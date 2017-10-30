舊金山華埠花園角廣場將翻新 首次公開初步設計（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

有過百年歷史的華埠花園角廣場將會翻新，負責的公園局在近日一次社區工作坊中，公開3個初步設計。

今次已經是公園局就著花園角的改善計劃舉行的第3次社區工作坊，居民的反應非場踴躍，全場座無虛席，有過百人出席。

華協中心方潔瑩說：”這個改善計劃亦是非常之難得的機會，我們爭取了很長時間，我們應該好好利用這個改善機會，去改善一些不足之處，尤其是有一條連接華埠及希爾頓酒店的大橋，橋底有很多問題，例如是衍生了安全問題，以及有無家可歸者逗留，看看這個改善計劃去利用花園角的地方，去擴大空間，又如何增加內裏的一些設施。”

綜合了頭兩次社區會議的成果後，公園局公開3個初步的設計方案，方案一的設計靈感來自百寶盒，會拆走連接華埠與希爾頓酒店之間的大橋，將現時橋底的位置改建成例如是社區會堂的設施，新增一個可以舉行各種各樣大型活動的空間。

從高空俯勘圖可見，現有的兒童遊樂場及健身區，將會移至圖的右下方。

至於方案二，最大的分別是將會保留現有的大橋，繼續將花園角分開兩層，社區活動中心會集中在下層。

而方案三的架構源自中文字”永”的毛筆筆畫，與方案一一樣，大橋將會被拆走，最大分別在於在圖中的右方增建一個大型社區會堂。

在幾星期前，率先收到設計方案的市參事佩斯金指，這3個方案仍未落實，這場工作坊的目的，主要是讓市民選擇他們喜歡的架構，例如是保留大橋與否，及社區會堂的位置，而當中每一個設施的設計、物料、顏色等，稍後會再諮詢公眾。

佩斯金說：”我的意見不重要，重要是一班每天使用的居民，華埠是其中一個最擠逼，人口最密集的地區，就像西岸的紐約，我想知道用家喜歡什麼，我認為不同公園的計畫會不同，我鼓勵市民從3個方案中挑選他們喜歡的元素。”

佩斯金亦指，現有的撥款只夠支付設計費，至於龐大的施工費，他計劃與市長及其他市參事發行債劵籌款，並放在2019年的選票上，讓選民表決。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。