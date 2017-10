舊金山華埠花園角廣場將翻新 首次公開初步設計（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

有過百年歷史的華埠花園角廣場將會翻新,負責的公園局在近日一次社區工作坊中,公開3個初步設計。

今次已經是公園局就著花園角的改善計劃舉行的第3次社區工作坊,居民的反應非場踴躍,全場座無虛席,有過百人出席。

華協中心方潔瑩說:”這個改善計劃亦是非常之難得的機會,我們爭取了很長時間,我們應該好好利用這個改善機會,去改善一些不足之處,尤其是有一條連接華埠及希爾頓酒店的大橋,橋底有很多問題,例如是衍生了安全問題,以及有無家可歸者逗留,看看這個改善計劃去利用花園角的地方,去擴大空間,又如何增加內裏的一些設施。”

綜合了頭兩次社區會議的成果後,公園局公開3個初步的設計方案,方案一的設計靈感來自百寶盒,會拆走連接華埠與希爾頓酒店之間的大橋,將現時橋底的位置改建成例如是社區會堂的設施,新增一個可以舉行各種各樣大型活動的空間。

從高空俯勘圖可見,現有的兒童遊樂場及健身區,將會移至圖的右下方。

至於方案二,最大的分別是將會保留現有的大橋,繼續將花園角分開兩層,社區活動中心會集中在下層。

而方案三的架構源自中文字”永”的毛筆筆畫,與方案一一樣,大橋將會被拆走,最大分別在於在圖中的右方增建一個大型社區會堂。

在幾星期前,率先收到設計方案的市參事佩斯金指,這3個方案仍未落實,這場工作坊的目的,主要是讓市民選擇他們喜歡的架構,例如是保留大橋與否,及社區會堂的位置,而當中每一個設施的設計、物料、顏色等,稍後會再諮詢公眾。

佩斯金說:”我的意見不重要,重要是一班每天使用的居民,華埠是其中一個最擠逼,人口最密集的地區,就像西岸的紐約,我想知道用家喜歡什麼,我認為不同公園的計畫會不同,我鼓勵市民從3個方案中挑選他們喜歡的元素。”

佩斯金亦指,現有的撥款只夠支付設計費,至於龐大的施工費,他計劃與市長及其他市參事發行債劵籌款,並放在2019年的選票上,讓選民表決。

