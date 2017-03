By

【KTSF 黃恩光報導】 經過幾天溫暖晴朗的天氣後,本週末開始會有3個風暴陸續抵達灣區。

國家氣象局表示,一股非常微弱的風暴本週六登陸北加州,中午時分開始下雨,不過降雨很少,主要集中在北灣,星期六和星期日有風,天氣會轉涼。

第二股風暴下星期一抵達,這股風暴較第一股風暴強,降雨量也較多。

第三股風暴也是最強的一股風暴,下星期四抵達,預料會帶來大雨和強風。

