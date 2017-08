By

舊金山週四下午先後發生兩宗槍擊案,在Dolores Park發生的案件,共有3人中槍,暫時未知其情況如何。

警方於下午3時過後接報,指位於Mission區的Dolores Park發生槍擊案,警員到場後,發現3人中槍倒地,他們已全部送院,暫時未知傷勢如何。

警方尚未拘捕任何人,案件仍在調查中。

受到事故影響,Muni公車的J-Church線服務出現延誤,當局已派出穿梭巴士協助疏導乘客。

另外在Haight-Ashbury區,同日下午2時半左右,在Stanyan街夾Haight街的一間餐廳外發生槍擊案。

一名男子中槍送院,沒有生命危險,尚未有疑犯被捕。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡舊金山警局,電話:(415) 553-0123。

