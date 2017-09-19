喬州理工大學生被警員擊斃 家屬質疑警員做法（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

喬治亞州理工學院校警週六擊斃一名涉嫌持刀槍的學生，學生家人質疑警方是否有必要射殺他，警方證實，報警聲稱發現持械人士的正是該名中槍身亡的學生，警方並在他的房間發現遺書。

事發在喬治亞州理工學院一所宿舍附近，警方前晚深夜11時許接報，校園出現疑似醉酒並持刀槍人士，附近的人拍到警員到場後，多次警告21歲的Scout Schultz不要動，並高聲問他叫什麼名字？

州調查局表示，Scout沒理會指示，繼續持刀走向警員，畫面看到警員一度後退，但最終傳出槍聲。

州調查局週一證實，當時報警的正是Scout自己，並在他的房間發現三封遺書。

Scout的家人透露，Scout患抑鬱，當時或許神情有異，但質疑警方是否有必要開槍。

Scout的父親William Schultz說：”我目前最在意的問題是，為什麼要殺我兒子，他們可以用棒、胡椒噴霧。”

代表死者家人的律師也質疑，為何校警沒配備電槍，又指出Scout當時拿著的只是還未開的萬用刀，而且並沒槍。

律師Chris Stewart說：”其他警員做得很好，後退、跟他談，但一名警員沒做好，現場有5名警員，一名警員決定朝Scout心臟開槍，或因訓練不足，或因他失去耐性。”

中槍身亡的Scout在大學就讀計算機工程4年級，成績優異，GPA達3.9，原本預期可提早在12月畢業。

他也是校園LGBTQ榮耀聯盟的主席，自稱跨性傾向人士。

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