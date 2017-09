喬州理工大學生被警員擊斃 家屬質疑警員做法（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

喬治亞州理工學院校警週六擊斃一名涉嫌持刀槍的學生,學生家人質疑警方是否有必要射殺他,警方證實,報警聲稱發現持械人士的正是該名中槍身亡的學生,警方並在他的房間發現遺書。

事發在喬治亞州理工學院一所宿舍附近,警方前晚深夜11時許接報,校園出現疑似醉酒並持刀槍人士,附近的人拍到警員到場後,多次警告21歲的Scout Schultz不要動,並高聲問他叫什麼名字?

州調查局表示,Scout沒理會指示,繼續持刀走向警員,畫面看到警員一度後退,但最終傳出槍聲。

州調查局週一證實,當時報警的正是Scout自己,並在他的房間發現三封遺書。

Scout的家人透露,Scout患抑鬱,當時或許神情有異,但質疑警方是否有必要開槍。

Scout的父親William Schultz說:”我目前最在意的問題是,為什麼要殺我兒子,他們可以用棒、胡椒噴霧。”

代表死者家人的律師也質疑,為何校警沒配備電槍,又指出Scout當時拿著的只是還未開的萬用刀,而且並沒槍。

律師Chris Stewart說:”其他警員做得很好,後退、跟他談,但一名警員沒做好,現場有5名警員,一名警員決定朝Scout心臟開槍,或因訓練不足,或因他失去耐性。”

中槍身亡的Scout在大學就讀計算機工程4年級,成績優異,GPA達3.9,原本預期可提早在12月畢業。

他也是校園LGBTQ榮耀聯盟的主席,自稱跨性傾向人士。

