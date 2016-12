By

【KTSF 萬若全報導】

南灣Palo Alto聯合學區有3間學校傳出學生感染百日咳。

3間學校分別是Jordan初中、Palo Alto高中和Gunn高中,感染的學生都曾經注射過百日咳疫苗,因為這種疫苗不是終身受益,因此校方呼籲每個人都應該接受後續疫苗注射。

第一宗案例發生在10月,只要有咳嗽症狀的學生都被要求回家接受進一步的測試,直到測試結果呈陰性反應,或是接受治療後才被允許回校,不過現在已經開始放寒假,較不具威脅性。

百日咳是一種高度傳染性的細菌性傳染病,一開始的病徵通常類似於普通感冒,之後幾週會伴隨著劇烈咳嗽,然後伴有嘔吐,這種現象可能持續超過100天或是10週。

百日咳可藉由已感染者的咳嗽或噴嚏而傳播給他人,是空氣傳播的疾病之一。

