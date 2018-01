【i-CABLE】

紐約曼哈頓週日發生槍擊案,3人中槍受傷。

現場位於紐約帝國大廈附近,大批警員封鎖現場調查。事發在當地週日下午4時許,兩名男子突然爭執,其中一人拔槍,槍傷3名男子。

其中兩名中槍的是途人,他們送院救治,全部沒有生命危險,警方正追緝兩名疑犯。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。