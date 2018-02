By

舊金山Haight-Ashbury區週四清晨有3名男子被發現死亡,當局稱死因沒可疑,但尚未公布細節。

警方於清晨4時半左右接報,指Page街1500號路段有3人失去知覺。

警員到場後,3人仍然失去知覺,之後急救人員到場證實他們已死亡。

警方稱現場沒有他殺的跡象,法醫官將調查他們的死因,當局尚未公布死者的身分。

