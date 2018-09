By

【KTSF】

大型連鎖藥房Rite Aid位於馬利蘭州的分發中心,週四早上發生槍擊案,造成3人死亡。

美聯社引述一名匿名執法官員的消息稱,死亡人數是來自初步調查,當局尚未正式公布細節。

聯邦調查局(FBI)稱,案件仍在處理中,聯調局已派員到當地提供協助。

Harford縣警局發推文稱,槍擊案有”多名受害人”,當局呼籲民眾避免前往事發現場附近,馬利蘭州州長Larry Hogan亦表示,正密切注意事態發展,州政府已準備隨時提供協助。

Rite Aid發言人稱,案發現場位於Aberdeen市的分發中心,位置在主樓旁邊的建築物。

