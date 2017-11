By

科羅拉多州一間超級市場週三晚發生槍擊案,造成至少3人死亡,疑兇被警方追捕後已落網。

事發在週三晚,一名持槍兇徒闖入丹佛以北Thorton市一間Walmart超市,向職員、顧客亂槍掃射,目擊者稱,兇徒最少開了30槍。

警員疏散超級巿場及附近約300人,事件造成兩男一女死亡,警方證實疑犯為47歲白人男子Scott Ostrem,他在警方抵達現場一度成功開車逃脫,在案發14小時後,終於被警方拘捕。

警方未知案件動機,暫時無跡象顯示與恐怖主義有關。

