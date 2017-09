舊金山一小時內連發3宗刀傷案 3人被捕

By

舊金山南市場街地區及田德隆區週五凌晨發生多宗利刀傷人案,案發時間前後相隔不足一小時,共有3人受傷。

第一宗傷人案在第8街夾Mission街發生,39歲男受害人遇上一名30歲男疑犯,後者聲稱受害人欠錢,疑犯接著拿出小刀刺傷受害人的左臂,之後拔足逃跑。

至凌晨12時40分左右,在Ellis街300號路段一個公寓單位,一名30歲女子持利刀刺傷一名男子。

該名女子是男受害人的訪客,後者發現女子意圖在家偷竊,於是嘗試報警,但遭女子用刀刺傷肩部,女子傷人後逃去無蹤。

15分鐘後,在第7街夾Folsom街,一名37歲男子在街上與一對男女發生口角,接著被人用刀刺傷。

上述案件的3名傷者已送院治療,沒有生命危險。

警方已拘捕在7街夾Folsom街涉嫌傷人的疑犯,其餘兩宗案件的涉案人士仍然在逃。

