【KTSF】

舊金山Oceanview區週三早上發生街頭槍擊案,造成一名女子死亡,兩名男子受傷。

警方於早上10時40分接報,指Broad街夾Plymouth大街發生槍擊案。

警員到場後,發現3人中槍,全部送院治療,其中女傷者有生命危險,送院搶救後不治。

警方仍在調查槍擊案動機,也未拘捕任何疑犯。

案發後,警方需要封閉Broad街進行調查。

