舊金山金門公園有兩輛汽車週三傍晚撞樹,導致3人受傷,其中一人重傷危殆。

警方於傍晚7時26分接報,指Crossover Drive夾Park Presidio大道有兩輛汽車失控,撞上路旁的大樹。

兩車的司機和一名乘客需要送院治療,其中一人傷勢嚴重,有生命危險,另外兩人沒有生命危險。

其中兩名傷者分別17歲和24歲,另外一人年齡不詳。

