香港3青年男女涉運毒到泰國被捕

3名香港青年日前在泰國涉嫌販運可卡因被捕,3人聲稱是為數千元報酬犯案。據了解,他們的家屬都有向香港入境處求助。在網上及社交媒體,都很容易找到一些「旅行賺錢」的招攬廣告,香港立法會議員涂謹申提醒,年輕人要特別小心。

被捕的3人,分別是19歲及24歲男子,及一名22歲女子。當地傳媒報道,他們周一從巴西飛到曼谷國際機場,入境時被海關在行李暗格,搜出12.3公斤可卡因,這批毒品原本打算轉運到香港。

3人供稱受僱於一名香港女子,從巴西運毒至曼谷,在一間酒店接洽交貨,以換取每人8,000港元報酬。根據泰國法律,帶可卡因入境最高可判處終身監禁。

在Facebook上有不少廣告,聲稱到泰國除了有報酬,還包酒店住宿,但要運木雕。本台聯絡過其中一個聲稱請人去「旅行工作」,不過做些甚麼呢?聯絡人指其中一個選擇是出國帶貨,5萬元去一趟,帶的是「冰」。不過本台記者追問詳情,他就建議我們不如做假結婚。

立法會議員涂謹申表示,過去一年收到5、6宗,香港人涉及攜帶違禁品到外地的求助。入境處表示,已透過外交部駐港特派員公署,及中國駐泰國大使館了解情況,跟進事件。

