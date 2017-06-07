香港3青年男女涉運毒到泰國被捕

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3名香港青年日前在泰國涉嫌販運可卡因被捕，3人聲稱是為數千元報酬犯案。據了解，他們的家屬都有向香港入境處求助。在網上及社交媒體，都很容易找到一些「旅行賺錢」的招攬廣告，香港立法會議員涂謹申提醒，年輕人要特別小心。

被捕的3人，分別是19歲及24歲男子，及一名22歲女子。當地傳媒報道，他們周一從巴西飛到曼谷國際機場，入境時被海關在行李暗格，搜出12.3公斤可卡因，這批毒品原本打算轉運到香港。

3人供稱受僱於一名香港女子，從巴西運毒至曼谷，在一間酒店接洽交貨，以換取每人8,000港元報酬。根據泰國法律，帶可卡因入境最高可判處終身監禁。

在Facebook上有不少廣告，聲稱到泰國除了有報酬，還包酒店住宿，但要運木雕。本台聯絡過其中一個聲稱請人去「旅行工作」，不過做些甚麼呢？聯絡人指其中一個選擇是出國帶貨，5萬元去一趟，帶的是「冰」。不過本台記者追問詳情，他就建議我們不如做假結婚。

立法會議員涂謹申表示，過去一年收到5、6宗，香港人涉及攜帶違禁品到外地的求助。入境處表示，已透過外交部駐港特派員公署，及中國駐泰國大使館了解情況，跟進事件。

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