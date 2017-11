聖荷西公寓火警3死 越南裔家庭家破人亡

By

【KTSF】

上週六在南灣聖荷西市發生的一場火災造成3人死亡,一個越南裔四口之家從此家破人亡。

上週六的聖荷西火災慘劇,發生於南9街夾Reed街一棟兩層樓高的公寓。

事發時為凌晨,三級火警造成一戶越南裔家庭3人死亡,只剩下重傷的爸爸還在醫院搶救,妻子送院搶救後不治,21歲兒子Truong Le和14歲女兒Yvonne Le則當場死亡。

重傷的父親全身七死燒傷,目前還不知道妻兒遇難的消息。

死者親友已在GoFundMe網站立專頁,籌募死者的殮葬費和受傷父親的醫療費心,有意捐助的人士,可瀏覽:https://www.gofundme.com/le-familys-funeral-expenses

聖荷西市議員Tam Nguyen表示,許多移民家庭居住的房屋都是危房,不具備消防設備,一但發生危險,很容易釀成重大事故,希望市府能幫助貧困的勞工家庭,儘快解決可負擔住房短缺的問題。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。