佛羅里達州一架小型飛機上週五失事墜入湖中,機上3人全部罹難,當地警方證實,其中兩人為中國籍。

聯邦民航局表示,事發於上週五早上約11點半,出事的飛機原定飛往奧蘭多國際機場,途中與機場塔臺有過對話後就再無音訊,當局證實該飛機墜入Lake Harney湖中。

當局指,機上共載有3人,包括一名56歲的機長與兩名中國籍男乘客,分別是22歲的Men Tao與23歲的Hou Xupeng。

事發後,當局出動救援隊在湖中尋找3人下落,至週六救援隊撈回3人的遺體。

目前當局仍在調查事故原因。

