紐約皇后區巴士及旅遊巴相撞 3人喪命

By

【KTSF】

紐約市華人聚集的皇后區週一早上有巴士與旅遊巴相撞，造成3人死亡，死者包括一名路人。

事發於早上6時15分左右，地點在皇后區Flushing區Main街夾Northern大道，事發現場有極多華人商舖。

車禍導致一名路人、旅遊巴司機和一名巴士乘客死亡，另外有16人受傷，當中有些人重傷，巴士司機也受傷，已送院治療。。

事發現場一幢商廈也遭受嚴重破壞，市府已派員檢查樓宇結構是否安全。

紐約市長白思豪說，他本人對車禍造成的破壞感到震驚，他說其中一名死者只是在行人路步行，卻被突如其來的車禍奪去性命。

調查員稱，巴士及旅遊巴相撞後，失控急轉，推斷事發時兩車應以高速行駛。

涉案旅遊巴是屬於Dahlia Group, Inc.，在皇后區Flushing區登記註冊，該公司接聽記者來電的人士拒絕發表評論，也沒有即時回覆記者的電郵查詢。

而根據聯邦車輛安全管理局的紀錄，Dahlia旗下一輛巴士於2016年也曾涉及康湼狄格州一宗致命車禍。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。