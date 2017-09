紐約皇后區巴士及旅遊巴相撞 3人喪命

By

【KTSF】

紐約市華人聚集的皇后區週一早上有巴士與旅遊巴相撞,造成3人死亡,死者包括一名路人。

事發於早上6時15分左右,地點在皇后區Flushing區Main街夾Northern大道,事發現場有極多華人商舖。

車禍導致一名路人、旅遊巴司機和一名巴士乘客死亡,另外有16人受傷,當中有些人重傷,巴士司機也受傷,已送院治療。。

事發現場一幢商廈也遭受嚴重破壞,市府已派員檢查樓宇結構是否安全。

紐約市長白思豪說,他本人對車禍造成的破壞感到震驚,他說其中一名死者只是在行人路步行,卻被突如其來的車禍奪去性命。

調查員稱,巴士及旅遊巴相撞後,失控急轉,推斷事發時兩車應以高速行駛。

涉案旅遊巴是屬於Dahlia Group, Inc.,在皇后區Flushing區登記註冊,該公司接聽記者來電的人士拒絕發表評論,也沒有即時回覆記者的電郵查詢。

而根據聯邦車輛安全管理局的紀錄,Dahlia旗下一輛巴士於2016年也曾涉及康湼狄格州一宗致命車禍。

