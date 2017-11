By

在中半島聖馬刁縣Woodside市以西的未設市地區,在週二午夜時分有汽車在Skyline大道行駛時墮下崖坡,造成3人死亡。

加州公路巡警在週三早上7時49分接報,指Bear Gulch路以南的Skyline大道,亦即35號公路發生車禍,巡警到場後,發現一輛Hyundai汽車發生車禍,車內有3名年輕男性,估計是在午夜左右發生車禍。

該輛汽車當時沿Skyline大道南行,不知何估突然駛離路面,撞上大樹,再衝下50呎崖坡才停下,車上3人全部死亡。

任何人如能就車禍提供消息,請聯絡加州公路巡警,電話:(650) 369-6261。

