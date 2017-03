曾俊華胡國興林鄭入閘角逐香港特首 葉劉不夠票（視頻）

By

香港行政長官選舉截止提名,曾俊華、胡國興和林鄭月娥成功入閘角逐新一屆特首。3位行政長官候選人在截止提名前,分別向選舉事務處補交一些提名表。總計他們一共遞交925名選委的提名,佔選委總數的七成七。

已遞交160份提名的曾俊華上午到選舉事務處,多提交5份提名表格,兩份來自醫學界、民主派選委歐耀佳及李盈姿,,3份是宗教界選委,令提名他的選委增至165人。

林鄭月娥下午再到選舉事務處,補交8份提名表。其中一份是新增提名來自民建聯立法會議員柯創盛,另外7份是提名人重新填寫之前,因為名字難以辨認,或填錯身份證號碼,被裁定無效的提名表格。提名總人數增至580人。

有36位提名林鄭月娥的選委遞交多於一份提名表格,被裁定「重複提名」,包括多名政界人士:劉漢銓、劉業強、張學明等,新界區議會蕭浪鳴更一人提交3份表。不過他們的重複提名都是提名同一個人,所以仍屬有效。胡國興向選舉事務處補交一份之前填錯身份證號碼的提名表。

總結今屆特首選舉提名,1,194位選委之中,林鄭月娥取得近半選委提名,胡國興有180票,曾俊華有165個提名,另外有269名選委沒有提名他們3人。當中大部份是建制派選委。

參選人葉劉淑儀不夠提名「入閘」,臨近截止提名還走了4票,改為提名林鄭月娥。她認為與制度有關,形容是非戰之罪,但不後悔參選

遠遠落後150門檻,所以無法繼續選舉工程。不能「入閘」已成定局,但原來葉劉淑儀提名無進脹之餘,截止報名前夕還走了4票。

連續兩屆無法「入閘」,葉劉淑儀指第一次是準備不足,但今次「非戰之罪」。

與葉劉淑儀一同見記者的還有提名她的工業界選委和新民黨成員。葉劉淑儀多謝他們「無走票」。

競選團隊向葉劉淑儀送上「有選未為輸」紙牌,她指5年後要視乎身體狀況及興趣,再決定是否第三度參選。葉劉淑儀透露,胡國興曾致電她爭取支持,但她批評3名候選人政綱薄弱,表態言之尚早,而新民黨不會綑綁投票。

