曾俊華胡國興林鄭入閘角逐香港特首 葉劉不夠票（視頻）

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香港行政長官選舉截止提名，曾俊華、胡國興和林鄭月娥成功入閘角逐新一屆特首。3位行政長官候選人在截止提名前，分別向選舉事務處補交一些提名表。總計他們一共遞交925名選委的提名，佔選委總數的七成七。

已遞交160份提名的曾俊華上午到選舉事務處，多提交5份提名表格，兩份來自醫學界、民主派選委歐耀佳及李盈姿，，3份是宗教界選委，令提名他的選委增至165人。

林鄭月娥下午再到選舉事務處，補交8份提名表。其中一份是新增提名來自民建聯立法會議員柯創盛，另外7份是提名人重新填寫之前，因為名字難以辨認，或填錯身份證號碼，被裁定無效的提名表格。提名總人數增至580人。

有36位提名林鄭月娥的選委遞交多於一份提名表格，被裁定「重複提名」，包括多名政界人士：劉漢銓、劉業強、張學明等，新界區議會蕭浪鳴更一人提交3份表。不過他們的重複提名都是提名同一個人，所以仍屬有效。胡國興向選舉事務處補交一份之前填錯身份證號碼的提名表。

總結今屆特首選舉提名，1,194位選委之中，林鄭月娥取得近半選委提名，胡國興有180票，曾俊華有165個提名，另外有269名選委沒有提名他們3人。當中大部份是建制派選委。

參選人葉劉淑儀不夠提名「入閘」，臨近截止提名還走了4票，改為提名林鄭月娥。她認為與制度有關，形容是非戰之罪，但不後悔參選

遠遠落後150門檻，所以無法繼續選舉工程。不能「入閘」已成定局，但原來葉劉淑儀提名無進脹之餘，截止報名前夕還走了4票。

連續兩屆無法「入閘」，葉劉淑儀指第一次是準備不足，但今次「非戰之罪」。

與葉劉淑儀一同見記者的還有提名她的工業界選委和新民黨成員。葉劉淑儀多謝他們「無走票」。

競選團隊向葉劉淑儀送上「有選未為輸」紙牌，她指5年後要視乎身體狀況及興趣，再決定是否第三度參選。葉劉淑儀透露，胡國興曾致電她爭取支持，但她批評3名候選人政綱薄弱，表態言之尚早，而新民黨不會綑綁投票。

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