金正男馬來西亞命案3人被捕 毒藥疑是山埃

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在吉隆坡機場被殺案,馬來西亞警方再拘捕一對男女,先後共3人落網,相信包括涉嫌行兇的兩名女子。當地傳媒引述情報人員指兇徒手法不專業,相信幕後有人指使。

馬來西亞警方繼星期三早上在吉隆坡機場拘捕一名29歲、持越南旅遊證件的女子後,星期四凌晨在雪蘭莪一間酒店拘捕另一名女子,疑犯25歲,是印尼人。該名女疑犯的馬來西亞籍男友同樣被捕。被捕兩名女子懷疑就是向金正男下毒手的兇徒。馬來西亞當局延長扣查兩名女疑犯一星期。

金正男遇害經過有更多細節曝光。馬來西亞《紅星新聞》引述情報局總監指,金正男星期一早上獨自到吉隆坡機場自助登機櫃位,辦理到澳門的航班手續。兩名女子突然一前一後包圍他,一人箍頸,另一人向其臉部噴灑不明液體。得手後分頭逃走,襲擊過程不足5秒。

金正恩兄長金正男被毒殺 北韓女特工疑涉案

根據機場閉路電視畫面,金正男當下仍有意識,衝往洗手間洗臉,後來痛楚難當,向機場職員求助。遇襲後逾兩小時,由機場轉送醫院,途中證實不治。

報道又引述馬來西亞資深情報人員,相信兇徒使用的是山埃,但兇徒只戴上手套及沒有口罩等更多保護,反映兇徒並非職業殺手,相信幕後另有主謀。

最先被捕的女疑犯供稱,是受4名男子唆使,以為只是惡作劇作弄人,否認蓄意殺人。負責驗屍工作的吉隆坡中央醫院消息指,金正男沒有明顯外傷,從其臉部皮膚呈鮮紅色推斷,很可能遭山埃毒殺。

馬來西亞副總理扎希德表示,待警方結束調查後,考慮經北韓大使館,將遺體移交親屬。

