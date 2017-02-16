金正男馬來西亞命案3人被捕 毒藥疑是山埃

By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在吉隆坡機場被殺案，馬來西亞警方再拘捕一對男女，先後共3人落網，相信包括涉嫌行兇的兩名女子。當地傳媒引述情報人員指兇徒手法不專業，相信幕後有人指使。

馬來西亞警方繼星期三早上在吉隆坡機場拘捕一名29歲、持越南旅遊證件的女子後，星期四凌晨在雪蘭莪一間酒店拘捕另一名女子，疑犯25歲，是印尼人。該名女疑犯的馬來西亞籍男友同樣被捕。被捕兩名女子懷疑就是向金正男下毒手的兇徒。馬來西亞當局延長扣查兩名女疑犯一星期。

金正男遇害經過有更多細節曝光。馬來西亞《紅星新聞》引述情報局總監指，金正男星期一早上獨自到吉隆坡機場自助登機櫃位，辦理到澳門的航班手續。兩名女子突然一前一後包圍他，一人箍頸，另一人向其臉部噴灑不明液體。得手後分頭逃走，襲擊過程不足5秒。

金正恩兄長金正男被毒殺 北韓女特工疑涉案

根據機場閉路電視畫面，金正男當下仍有意識，衝往洗手間洗臉，後來痛楚難當，向機場職員求助。遇襲後逾兩小時，由機場轉送醫院，途中證實不治。

報道又引述馬來西亞資深情報人員，相信兇徒使用的是山埃，但兇徒只戴上手套及沒有口罩等更多保護，反映兇徒並非職業殺手，相信幕後另有主謀。

最先被捕的女疑犯供稱，是受4名男子唆使，以為只是惡作劇作弄人，否認蓄意殺人。負責驗屍工作的吉隆坡中央醫院消息指，金正男沒有明顯外傷，從其臉部皮膚呈鮮紅色推斷，很可能遭山埃毒殺。

馬來西亞副總理扎希德表示，待警方結束調查後，考慮經北韓大使館，將遺體移交親屬。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。