涉喬州經營淫業 兩華裔婦及馬來西亞男子判入獄

兩名來自中國的華裔婦人和一名馬來西亞籍男子,被控在喬治亞州阿特蘭大附近經營賣淫場所,從美國各地誘騙女子到美國賣淫,上週五被判入聯邦監獄。

被告分別是45歲華裔婦人Xiaohong Huang、59歲男子Chan Kong Chow和54歲華裔婦人Biyun Gong,他們於上週五被判刑,Huang和Gong來自中國,Chow來自馬來西亞。

案情指Huang化名Michelle和Jenny,於2005年12月至2017年5月,在Doraville市一幢公寓經營賣淫場所,Chow和Gong則負責日常運作。

3人被指從美國各地誘騙亞裔女子賣淫,他們安排這些女子乘飛機到阿特蘭大,每隔10天轉換另一批女子。

Huang被指在網上賣廣告,並經口耳相傳來招生意,她把經營賣淫場所得來的15萬元非法收益,利用支票帳戶洗黑錢。

3人於7月承認串謀經營跨州賣淫活動兼洗黑錢罪。

Huang被判入聯邦監獄兩年9個月,兼要充公位於John Creek的大宅,以及現金、名錶和名牌手袋;Chow的另一名字是Blake Wong,被判刑1年9個月,Gong則被判刑1年3個月。

3人服刑後,將會轉交移民局再被遞解出境。

在法庭文件中,3人的律師稱,其當事人的行為並不如控方所指般嚴重。

Gong的律師指,其當事人在2015年才來美國,而該賣淫場所早已經營多年,她極其量只是負責煮食,根本沒有參與賣淫場所的日常運作。

Chow的律師則指,其當事人沒有決策權,完全是聽從Huang的指示行事,他為Huang打了兩年工,負責諸如接載性工作者進出機場等事務。

Huang的律師強調,其當事人沒有唆使任何人賣淫,這些女子來阿特蘭大時會聯絡她,由她安排車輛接機及提供食宿,以及提供她們賣淫的場所。

而女子賣淫所得的120元,Huang會拿到40元報酬,其律師稱,這些性工作者基本上是獨立的合約工。

