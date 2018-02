By

【KTSF 陳嘉琪報導】

北加州Mendocino縣地檢處嚴懲3名因涉嫌非法捕獲及黑市買賣鮑魚的男子,其中兩人是華裔。

加州漁業及野生部指,被起訴的是Fort Bragg市居民,47歲的Steven Yuan Qin Liang,是當地餐廳Asian Buffet Restaurant的東主。

44歲Sacramento居民Bryant Chiu Shiu Lee,他是當地餐廳Sushi Cafe的東主,以及44歲Alameda居民Justin Joseph Adams。

他們分別承認在黑市交易非商業用途的鮑魚私自圖利,以及非法捕獲鮑魚等罪行。

Adams和Liang分別被當局判監210及360天,緩刑執行,3人被罰款15,000元至4萬元不等,而且3人終身不獲發商業或非商業用釣魚證。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。