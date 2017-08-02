亞馬遜週三舉行全美招聘會 兩萬人排隊應徵

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【KTSF】

網購龍頭亞馬遜公司（Amazon）週三在全美十多個貨運中心舉行大型招聘日，吸引兩萬人排隊應徵，有上萬人更即場找到工作。

雖然這些工種薪酬不多，但很多求職者對可以透過工作獲得健保和其他福利，以至未來的晉升機會，都感到雀躍。

亞馬遜每年8月都會大量招聘人手，為年底的節日購物旺季作準備，但這次規模更大，而在傳統零售商相繼關閉實體店止血時，亞馬遜大舉招聘，進一步顯示網購已成為未來購物的趨勢。

亞馬遜表示，共接獲破紀錄的2萬份應徵信，並即場聘用過萬人，未來數天還會招聘更多人，但數字其實較亞馬遜預測的5萬人少。

這次招聘的職位大多是全職工作，遍及包裝、分類和貨運等，而薪酬會因地而異，在田納西州Chattanooga市，時薪由11.50元起，在華盛頓州Kent市，時薪由13.75元起。

時薪11.50元代表年薪約23,920元，在華盛頓州，最低工資是11.50元，至2020年調升至13.50元。

而大型零售商Costco則在去年把基層初入職員工的時薪，由13元增至13.50元。

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