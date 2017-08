亞馬遜週三舉行全美招聘會 兩萬人排隊應徵

By

網購龍頭亞馬遜公司(Amazon)週三在全美十多個貨運中心舉行大型招聘日,吸引兩萬人排隊應徵,有上萬人更即場找到工作。

雖然這些工種薪酬不多,但很多求職者對可以透過工作獲得健保和其他福利,以至未來的晉升機會,都感到雀躍。

亞馬遜每年8月都會大量招聘人手,為年底的節日購物旺季作準備,但這次規模更大,而在傳統零售商相繼關閉實體店止血時,亞馬遜大舉招聘,進一步顯示網購已成為未來購物的趨勢。

亞馬遜表示,共接獲破紀錄的2萬份應徵信,並即場聘用過萬人,未來數天還會招聘更多人,但數字其實較亞馬遜預測的5萬人少。

這次招聘的職位大多是全職工作,遍及包裝、分類和貨運等,而薪酬會因地而異,在田納西州Chattanooga市,時薪由11.50元起,在華盛頓州Kent市,時薪由13.75元起。

時薪11.50元代表年薪約23,920元,在華盛頓州,最低工資是11.50元,至2020年調升至13.50元。

而大型零售商Costco則在去年把基層初入職員工的時薪,由13元增至13.50元。

