香港銅鑼灣維園年宵市場迫到水洩不通,無論是乾貨還是年花的檔主都表示丁財兩旺,可以過個肥年。

為求過個肥年,每檔都出盡力叫賣。狗年來到,想賺多點,門口可能要改放一隻招財狗。

全港最大規模的年宵,維園整晚都人山人海,不少攤檔都指丁財兩旺。他們說新年假期,最重要大家玩得開心。這檔慈善團體,貨品是廠商捐贈的,晚上十時許索性送大禮。

新一年想花開富貴,就要來濕貨區買花,愈夜就愈平。維園人多,當爸爸的就可能辛苦一點。

有檔主表示,早前天氣冷過一段時間,年花都算剛好盛開過年。亦有花檔表示今年生意好,午夜所有花便售罄,提早收爐過肥年。

