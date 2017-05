By

KTSF 歐志洲報導

大家週四在街上,是不是看到很多單車,週四是騎單車上班日,灣區許多民眾積極響應。

週四參與騎單車上班的人,包括舊金山市長李孟賢和住在附近的市議員金貞妍,舊金山過去一年,單車騎士增加一成,市長表示,將增建160個單車自動出租站,也計劃將出租單車增加到兩萬台,而市府也會增加在車道和單車道之間建有保護屏障的道路。

李孟賢說:”我會與市參議會緊密合作,推廣這有益身心的戶外活動。”

舊金山市議員金貞妍則說:”單車道受保護與否,對我這個新手騎士來說那差別可大,知道汽車不會撞倒我,有這一層保護,我騎單車上班便很不同了。”

市議員立法助理余莉娜說:”我們有一班列治文區的居民,從列治文區騎腳踏車來市政廳,路途中也看到公車局在未來將對腳踏車道的改善項目。”

有市民說,舊金山適宜騎單車,一些道路尚待改善,這是好的運動,也是乾淨、快捷的通勤方式,可以比開車還快。”

金貞妍透露,未來幾個月內在她的選區,將有更多的道路增設有保護屏障的腳踏車專用道。

